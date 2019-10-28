Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

День траура по жертвам страшной автокатастрофы объявлен в Алтайском крае

Новая неделя в Алтайском крае началась с Дня траура по жертвам автокатастрофы, случившейся 26 октября в Топчихинском районе Алтайского края и унесшей жизни восьми человек.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

Ранее в региональном правительстве сообщали, что 28 октября в Алейском районе будет объявлен день траура.

Расходы по организации похорон жертв трагедии на себя взяли органы местного самоуправления и соцзащиты Алтайского края.

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость