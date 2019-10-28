День траура по жертвам страшной автокатастрофы объявлен в Алтайском крае

Новая неделя в Алтайском крае началась с Дня траура по жертвам автокатастрофы, случившейся 26 октября в Топчихинском районе Алтайского края и унесшей жизни восьми человек.

Ранее в региональном правительстве сообщали, что 28 октября в Алейском районе будет объявлен день траура.

Расходы по организации похорон жертв трагедии на себя взяли органы местного самоуправления и соцзащиты Алтайского края.

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.