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Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Алтайском крае

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного ДТП в Алтайском крае, в котором 26 октября погибли восемь человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает официальный сайт краевого ведомства.

ДТП в Топчихинском районе.
ДТП в Топчихинском районе.
Barnaul 22

В настоящий момент следователи и криминалисты во главе с руководством СК по краю проводят осмотр места происшествия.

Создана следственно-оперативная группа, уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. Расследование продолжается.

26 октября на трассе А-322 в Топчихинском районе Алтайского края в ДТП погибли восемь человек, ещё восемь пострадали. Столкновение микроавтобуса Fiat Ducato и минивена Nissan Presage произошло в 7:50 на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск (А-322). Водитель Nissan Presage 1992 года рождения ехал со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Nissan два раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

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