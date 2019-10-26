На трассе в Алтайском крае произошло лобовое ДТП. Есть погибшие

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло на 75 километре трассы «Барнаул-Рубцовск», недалеко от районного центра Топчиха. По предварительным данным ГИБДД, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
В ночь на 26 октября в Барнауле на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Никитина произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей.
Непредсказуемая погода в ближайшие дни создаст опасную ситуацию на дорогах. Краевая ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными.