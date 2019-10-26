Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 октября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На трассе в Алтайском крае произошло лобовое ДТП. Есть погибшие

26 октября в Топчихинском районе Алтайского края произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса, пишут очевидцы в Barnaul 22. По предварительной информации, в ДТП есть погибшие.

ДТП в Топчихинском районе.
ДТП в Топчихинском районе.
Barnaul 22

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло на 75 километре трассы «Барнаул-Рубцовск», недалеко от районного центра Топчиха. По предварительным данным ГИБДД, в результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

В ночь на 26 октября в Барнауле на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Никитина произошла серьезная авария с участием нескольких автомобилей.

Непредсказуемая погода в ближайшие дни создаст опасную ситуацию на дорогах. Краевая ГИБДД просит водителей быть внимательными и осторожными.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость