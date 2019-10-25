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Жизнь

Потепление со снегом. Погода удивит жителей Алтайского края непредсказуемостью

Погода в Алтайском крае в предстоящие выходные удивит своей непредсказуемостью. В регионе ожидаются дожди, снег и потепление до +13 градусов.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

По данным алтайского Гидрометцентра, в субботу, 26 октября, на большей части края прогнозируются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами в предгорьях сильные осадки, местами гололедные явления, на дорогах сильная гололедица.

Ночные температуры составят −4…+1 градус, днем будет +2…+7 градусов.

В воскресенье, 27 октября, по информации синоптиков, в восточных районах края ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления.

Ночью столбики термометров покажут 0…-5 градусов, днем будет +8…+13 градусов.

При этом на выходных прогнозируют достаточно сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

Напомним, что ранее в алтайском ЦГМС сообщали, что начиная с 27 октября в регионе начнется ощутимое потепление, которое, впрочем, будет непродолжительным.

Не исключено, что в начале следующей неделе воздух прогреется до +18 градусов.

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