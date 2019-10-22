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Жизнь

Потеплеет до +18 градусов. Стало известно, когда в Алтайский край придет «третье бабье лето»

Алтайский край минувшей ночью прошел «дно холода». В последующие несколько дней температура будет постепенно нарастать и в итоге в регионе прогнозируется потепление до +18 градусов.

Первый снег в Барнауле.
Первый снег в Барнауле.
Анна Зайкова.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сутки 22 октября в регионе будет еще холодно.

А вот со среды в крае начнется постепенное потепление. В период с 24 по 26 октября нарастание температуры воздуха будет сопровождаться осадками в виде дождя в некоторых районах.

Местами прогнозируется и мокрый снег. Ночные температуры будут отрицательными.

Существенное потепление произойдет, согласно прогнозу, к 27 октября. Ожидается, что оно продержится до 29 октября включительно. Дневные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +13…+18 градусов.

Это потепление можно будет назвать третьим бабьим летом на Алтае. Первое было в сентябре, второе — в первой половине октября.

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