Потеплеет до +18 градусов. Стало известно, когда в Алтайский край придет «третье бабье лето»

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, сутки 22 октября в регионе будет еще холодно.
А вот со среды в крае начнется постепенное потепление. В период с 24 по 26 октября нарастание температуры воздуха будет сопровождаться осадками в виде дождя в некоторых районах.
Местами прогнозируется и мокрый снег. Ночные температуры будут отрицательными.
Существенное потепление произойдет, согласно прогнозу, к 27 октября. Ожидается, что оно продержится до 29 октября включительно. Дневные температуры воздуха будут балансировать в диапазоне +13…+18 градусов.
Это потепление можно будет назвать третьим бабьим летом на Алтае. Первое было в сентябре, второе — в первой половине октября.