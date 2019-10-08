Стало известно, сколько в Алтайском крае продлится бабье лето

Период теплой и солнечной погоды, установившейся в Алтайском крае, продлится еще около недели, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам собеседницы, пик тепла пришелся на 6 и 7 октября, когда столбики термометров в регионе поднимались выше отметки +20 градусов. Тем не менее, сухая и теплая погода, согласно прогнозу, не оставит Алтайский край до начала второй половины октября.

Людмила Сырых,

начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Сейчас районы Алтайского края находятся под влиянием антициклона, который сопровождается сухой, малооблачной погодой без осадков и со слабым ветром. По предварительным данным, такая погода продержится до конца первой половины октября. Пик тепла уже пройден, но в последующие дни резкого понижения температуры не произойдет.

Также синоптик уточнила, что на Алтайский край оказывает влияние скандинавский антициклон. Предположительно, 12 октября он уступит место арктическому антициклону. «Замещение» одного антициклона на другой может быть сопряжено с небольшими осадками. Однако этот процесс способен и вовсе обойтись без дождей.

В ближайшие семь дней ночные температуры в крае будут балансировать в диапазоне от слабоотрицательных до слабоположительных, а днем температура воздуха будет колебаться в пределах +13…+20 градусов.

Существенное же похолодание ожидается уже во второй половине октября.

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