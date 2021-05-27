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Происшествия

Депутат АКЗС Вадим Смагин получил травмы в результате ДТП на Чуйском тракте

Депутат АКЗС и известный алтайский предприниматель Вадим Смагин получил травмы в ДТП, которое произошло накануне на Чуйском тракте в момент, когда народный избранник ехал в командировку в Барнаул.

Место ДТП.
Место ДТП.
vk.com/incident22.

Как рассказала altapress.ru референт Вадима Смагина Марина Быковская, в данный момент депутат находится в больнице.

«Вчера Вадим Петрович ехал в служебную командировку в Барнаул. 26 мая у него должно было состояться заседание фракции „Единая Россия“ в АКЗС, заседание комитета по аграрной политике и природопользованию и правительственный час в парламентском центре. В четверг он должен был присутствовать на сессии АКЗС. По дороге Бийск — Барнаул случилось ДТП», — отметила собеседница.

По словам Марины Быковской, предприниматель ехал с водителем на служебной машине.

«И Вадим Петрович, и его водитель получили травмы и повреждения, оба сейчас находятся в Барнауле в медицинском учреждении, проходят обследование», — добавила Марина Быковская.

«В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются правоохранительные органы», — также сказала собеседница.

Напомним, авария с участием автомобилей Mitsubishi Outlander и Land Rover произошло накануне около 07:50 на 225 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

В результате ДТП водитель Mitsubishi Outlander, мужчина 1965 года рождения, и пассажирка этого автомобиля, женщина 1983 года рождения, скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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