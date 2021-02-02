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Происшествия

Депутат Госдумы получил взятку в 3 млрд с «помощью» жены и тещи

Прокурор в ходе заседания в Мосгорсуде раскрыл способ получения депутатом Госдумы РФ Вадимом Белоусовым взятки на общую сумму более 3 млрд рублей.

Вадим Белоусов.
Вадим Белоусов.
spravedlivo.ru

По версии обвинения, парламентарию помогали жена и теща, пишет «Коммерсантъ».

Из обвинительного заключения следует, что двое бизнесменов, занимающихся дорожным строительством, — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год передавали наличные в качестве вознаграждения депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, на тот момент руководившему Челябинской областью.

Предпринимателям взамен предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20% прибыли.

Взятки передавались в Челябинске теще депутата Белоусова, а в Москве деньги помещались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена парламентария.

Ежемесячно сумма взяток составляла 10 млн рублей. В результате за несколько лет Белоусов получил 3,253 млрд рублей, пишет bfm.ru. Эта взятка пока является крупнейшей в России.

Сам депутат свою вину не признает.

Парламентария лишили депутатской неприкосновенности в декабре 2018 года. Руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов ранее защищал соратника по партии и говорил об отсутствии оснований для лишении депутата неприкосновенности.

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