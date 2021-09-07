Депутат Госдумы предложил отменить мораторий на смертную казнь для педофилов

В России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, несмотря на позицию Совета Европы, заявил первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске мужчиной, ранее судимым за педофилию.

«Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить», — цитирует парламентария Газета.Ru.

Решение об отмене моратория на смертную казнь в России будет зависеть от нового состава Государственной думы.

«Мы будем настаивать на этом. Дальше все будет зависеть от состава Госдумы», — заключил он.

Ранее стало известно, что подозреваемый в похищении и убийстве двух 10-летних девочек в городе Киселевск Кемеровской области Виктор Пестерников задержан, он сознался в совершенном убийстве и показал место преступления.

6 сентября дети не вернулись домой из школы. Девочек, по сообщению телеграм-канала «Регион 142», видели на остановке общественного транспорта с мужчиной с рыжей бородой. Он также мог покупать им сладости в одном из магазинов «Мария-РА» на улице Гагарина и попал на запись камеры видеонаблюдения.

Мужчиной оказался 41-летний местный житель, освободившейся в 2019 году из мест заключения. Наказание отбывал по статье «Насильственные действия сексуального характера», пишет life.ru. В магазине, со слов продавца, мужчина накупил сладостей.