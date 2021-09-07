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Происшествия

Мертвыми нашли пропавших в Кузбассе двух 10-летних девочек. Оперативная съемка

Без вести пропавших в Киселевске двух 10-летних школьниц нашли мертвыми, пишет Telegram-канал «LIFE SHOT».

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Подозреваемый в преступлении сознался, что он изнасиловал школьниц и задушил, также указал место убийства. Его повезли на допрос.

Мужчина сказал, что девочки попросили купить им семечки, он купил газировку.

6 сентября дети не вернулись домой из школы. Девочек, по сообщению телеграм-канала «Регион 142», видели на остановке общественного транспорта с мужчиной с рыжей бородой. Он также мог покупать им сладости в одном из магазинов «Мария-РА» на улице Гагарина и попал на запись камеры видеонаблюдения.

Мужчиной оказался 41-летний местный житель, освободившейся в 2019 году из мест заключения. Наказание отбывал по статье «Насильственные действия сексуального характера», пишет life.ru. В магазине, со слов продавца, мужчина накупил сладостей.

Возбудили уголовное дело, пишет gazeta. a42.ru. Для поиска детей подняли весь личный состав полиции города, в поисковой операции участвовали волонтеры.

Ранее трагедия произошла в Тюмени. Восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и пропала без вести.

Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

Возбудили уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.

Тело девочки в пакете нашли на берегу озера в двух километрах от дома.

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