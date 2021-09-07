Мертвыми нашли пропавших в Кузбассе двух 10-летних девочек. Оперативная съемка

Подозреваемый в преступлении сознался, что он изнасиловал школьниц и задушил, также указал место убийства. Его повезли на допрос.
Мужчина сказал, что девочки попросили купить им семечки, он купил газировку.
6 сентября дети не вернулись домой из школы. Девочек, по сообщению телеграм-канала «Регион 142», видели на остановке общественного транспорта с мужчиной с рыжей бородой. Он также мог покупать им сладости в одном из магазинов «Мария-РА» на улице Гагарина и попал на запись камеры видеонаблюдения.
Мужчиной оказался 41-летний местный житель, освободившейся в 2019 году из мест заключения. Наказание отбывал по статье «Насильственные действия сексуального характера», пишет life.ru. В магазине, со слов продавца, мужчина накупил сладостей.
Возбудили уголовное дело, пишет gazeta. a42.ru. Для поиска детей подняли весь личный состав полиции города, в поисковой операции участвовали волонтеры.
Ранее трагедия произошла в Тюмени. Восьмилетняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и пропала без вести.
Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.
Возбудили уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.
Тело девочки в пакете нашли на берегу озера в двух километрах от дома.