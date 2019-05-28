Речь идет об аварии, в которой погибла Юлия Савенкова, бросившись навстречу фуре, чтобы спасти детей и бабушки. В этот момент они находились в машине. Девушка погибла на месте, но пассажиры автомобиля выжили.
Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:
Можно говорить о трагическом стечении обстоятельств, случайности — но среди причин я назвал бы и безалаберность тех, по чьей вине горели поля, была необозреваема трасса. Так или иначе, юридической стороной вопроса занимаются специальные органы — а у этой ситуации есть и другая, моральная сторона. Самоотверженность свойственна каждой матери — но этот поступок не может оставить равнодушным никого. Выражаю соболезнования семье погибшей.
Бессарабов обратился в правительство Алтайского края и уполномоченному по права ребенка в регионе Ольге Казанцевой с просьбой оказать поддержку семье погибшей Юлии.