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28 мая 17°C

Депутат Госдумы считает горящие поля причиной ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск

Одной из причин аварии на трассе Барнаул — Рубцовск 24 мая депутат Госдумы Даниил Бессарабов назвал плохую видимость из-за горящих полей. Об этом он написал в Facebook, добавив, что установлением ответственных за произошедшее занимаются специальные органы.

ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск.
vk.com/incident22

Речь идет об аварии, в которой погибла Юлия Савенкова, бросившись навстречу фуре, чтобы спасти детей и бабушки. В этот момент они находились в машине. Девушка погибла на месте, но пассажиры автомобиля выжили.

Даниил Бессарабов,
депутат Госдумы:

Можно говорить о трагическом стечении обстоятельств, случайности — но среди причин я назвал бы и безалаберность тех, по чьей вине горели поля, была необозреваема трасса. Так или иначе, юридической стороной вопроса занимаются специальные органы — а у этой ситуации есть и другая, моральная сторона. Самоотверженность свойственна каждой матери — но этот поступок не может оставить равнодушным никого. Выражаю соболезнования семье погибшей.

Бессарабов обратился в правительство Алтайского края и уполномоченному по права ребенка в регионе Ольге Казанцевой с просьбой оказать поддержку семье погибшей Юлии.

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