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Происшествия

Депутат сбил насмерть пенсионерку, скрылся и помыл свой BMW. Его отстранили от «Единой России»

Крымское отделение «Единой России» приостановило членство депутата республиканского Госсовета Игоря Буданова после резонансного ДТП, сообщает реготделение партии.

"Единая Россия".
"Единая Россия".
Олег Богданов

ДТП произошло 14 февраля в Симферополе. Буданов за рулем BMW 7 сбил насмерть 73-летнюю женщину и скрылся.

Как уточняет Baza, полицейские вычислили водителя по камерам видеонаблюдения.

«Предусмотрительный депутат внимательно осмотрел и помыл машину, чтобы скрыть все следы аварии, но это ему не помогло. Буданова задержали и он не стал отрицать свою вину, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах подтвердили факт смертельного ДТП, отмечает «Крыминформ».

Буданов — депутат Госсовета Крыма, куда дважды избирался с 2014 года. До этого он возглавлял Добровский сельсовет.

Игорь Буданов, депутат Госсовета Крыма.
Игорь Буданов, депутат Госсовета Крыма.
кадр из видео.

Крымское отделение «Единой России» в соответствии с уставом приостановило членство депутата в партии на период выяснения всех обстоятельств.

«Такое поведение для депутата возмутительно. Это вопиющий случай — сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в „Единой России“ Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об исключении из партии», — заявил глава крымских единороссов, председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Ранее сообщили про депутата из Брянской области, которого будут судить за развращение бедных школьниц в доме с саблями на стене.

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