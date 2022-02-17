Депутат сбил насмерть пенсионерку, скрылся и помыл свой BMW. Его отстранили от «Единой России»

ДТП произошло 14 февраля в Симферополе. Буданов за рулем BMW 7 сбил насмерть 73-летнюю женщину и скрылся.

Как уточняет Baza, полицейские вычислили водителя по камерам видеонаблюдения.

«Предусмотрительный депутат внимательно осмотрел и помыл машину, чтобы скрыть все следы аварии, но это ему не помогло. Буданова задержали и он не стал отрицать свою вину, однако позже отказался давать показания, назвав другое место работы и сообщив другую дату рождения», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах подтвердили факт смертельного ДТП, отмечает «Крыминформ».

Буданов — депутат Госсовета Крыма, куда дважды избирался с 2014 года. До этого он возглавлял Добровский сельсовет.

Игорь Буданов , депутат Госсовета Крыма. кадр из видео.

Крымское отделение «Единой России» в соответствии с уставом приостановило членство депутата в партии на период выяснения всех обстоятельств.

«Такое поведение для депутата возмутительно. Это вопиющий случай — сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства. Сейчас членство в „Единой России“ Игоря Буданова приостановлено. В дальнейшем, если в суде будет доказана его вина, будет решаться вопрос об исключении из партии», — заявил глава крымских единороссов, председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов.

Ранее сообщили про депутата из Брянской области, которого будут судить за развращение бедных школьниц в доме с саблями на стене.