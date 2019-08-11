Депутат считает, что в погодных аномалиях России виноват Вашингтон

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал причину погодных аномалий лета 2019 года. По его мнению, это может быть из-за «климатического оружия» США. Свою точку зрения он озвучил в эфире программы «60 минут» на телеканале « Россия 1 ».

По словам парламентария, в России «такого лета не может быть». Он напомнил о ливнях в Москве и природных пожарах в Сибири, передает его слова РИА Новости.

«Я думаю, испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — сказал Журавлев.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал эти предположения «бредом».

«Конечно же, это безответственное заявление. И я вам должен сказать, что, во-первых: это всё, мягко выражаясь, бред. <…> Россия в своё время была впереди планеты всей по разработке климатического метеорологического оружия. Такими технологиями обладают лишь несколько стран. И если бы что-то подобное было бы против нас применено, мы бы об этом обязательно узнали», — заявил Тишковец.

Ранее гидрометцентр объяснил летние погодные аномалии. Необычная ситуация связана с тем, что над Уралом установился стационарный высокий циклон. Ученые считают, что погодные аномалии вызваны глобальными изменениями в атмосфере.