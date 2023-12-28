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Происшествия

Депутата городской думы нашли выпавшим из окна

Тобольский депутат выпал из окна и разбился насмерть, сообщает Baza.

Запертое окно
Запертое окно
СС0

Тело 46-летнего Владимира Егорова было обнаружили во дворе его дома. По версии следствия, он выпал из окна третьего этажа.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее женщина разбилась после падения из окна в Барнауле.

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