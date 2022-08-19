19 августа
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Происшествия

Депутата Госдумы объявили в розыск

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск, сообщает ТАСС.

Вадим Белоусов.
Вадим Белоусов.
spravedlivo.ru

Защита обжаловала приговор, объявление его в розыск и избранную ему меру пресечения в виде ареста.

Что произошло

Мосгорсуд признал депутата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Вадима Белоусова виновным в получении взятки более чем на 3 млрд руб. и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, напоминает Газета.Ru.

Белоусова также оштрафовали на 500 млн руб. и лишили медали «За заслуги перед Отечеством».

На заседание суда народный избранник не явился.

Теща

Теща главного фигуранта Маргарита Бутакова получила 5 лет условно с испытательным сроком в течение четырех лет со штрафом 500 млн руб. Суд учел возраст женщины, наличие множества хронических заболеваний и психическое состояние.

Также суд постановил взыскать с Белоусова и Бутаковой сумму полученной взятки — 3,25 млрд рублей.

Особое мнение

Глава фракции справороссов Сергей Миронов считает, что к Белоусову «относятся несправедливо», в ходе следствия были допущены уголовно-процессуальные нарушения, а само дело передали в суд без согласия нижней палаты.

Что произошло

По версии следствия, на протяжении четырех лет — с 2010 по 2014 годы — Белоусов и его теща совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем (скрылся от следствия) и руководителем московского представительства «Макфы» Андреем Чуркиным (признан пропавшим без вести) в составе организованной группы получили 3 млрд 250 млн рублей взяток.

Это были «откаты», которые платили чиновникам представители неофициального холдинга «Автобан». Он объединял предприятия, занимавшиеся строительством и ремонтом дорог в Челябинской области.

За получение госзаказов бизнесмены делились от 10% до 20% стоимости контрактов.

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