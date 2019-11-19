Депутата Госдумы от Алтайского края лишили водительских прав за ДТП

Суд лишил водительских прав Николая Герасименко, депутата Госдумы РФ от Алтайского края. Решение вынесено после того, как летом 2019 года автомобиль Lexus, которым управлял депутат, столкнулся с мотоциклистом, а Госдума сняла с него депутатскую неприкосновенность, сообщает « Сибирь.Реалии ».

Какое решение вынес суд

Гагаринский районный суд Москвы лишил члена фракции «Единая Россия» Николая Герасименко водительских прав на 1,5 года в связи с ДТП.

«Признать Герасименко виновным в совершении административного правонарушения ч. 2 ст. 12.24 („Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего“) и назначить наказание в виде лишения прав на 1,5 года», — сказала судья Татьяна Басихина.

Депутат, ехавший по Москве на Lexus, столкнулся с мотоциклистом Владимиром Лазаревым. Свидетели утверждали, что после того, как на место происшествия приехал отец пострадавшего, Герасименко якобы покинул место ДТП. Однако сам депутат заявил, что с места ДТП он не скрывался.

Николай Герасименко попал в ДТП в Москве. Telegram-канал 112.

Какие обстоятельства установили на суде

Вот что было установлено в ходе судебного процесса. Владимир Лазарев ехал вместе на спортивном мотоцикле с двумя другими мотоциклистами. Незадолго до аварии он передвигался на одном колесе.

Автомобиль Герасименко на большой скорости выехал с дублера сразу на третью полосу Ленинского проспекта и не уступил дорогу мотоциклу. В итоге они столкнулись. При ударе Лазарев упал на проезжую часть и пролетел несколько метров. Он сразу же потерял сознание, а пришел в себя только в «скорой», рассказывает Агенство городских новостей «Москва».

РИА Новости приводит информацию, прозвучавшую на суде, что Лазарев получил травмы средней тяжести: сотрясение мозга, закрытый перелом одного из позвонков, ряд других переломов и ушибов.

Сам депутат Госдумы на суд не пришел. Его адвокат утверждала, что он не виновен в ДТП: он включил «поворотник» во время перестраивания и не превышал скорость. Но судью аргументы адвоката не убедили.

Ранее коллеги-депутаты сняли с Николая Герасименко депутатскую неприкосновенность.

Кто такой Герасименко

68-летний Николай Герасименко — депутат Госдумы от Алтайского края с 1995 года, непосредственно перед избранием руководитель крайздравом, до этого несколько лет был главным хирургом Алтайского края. Является главным автором закона «Об ограничении курения табака».