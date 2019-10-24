Алтайский депутат Госдумы лишился неприкосновенности из-за ДТП

24 октября Госдума сняла неприкосновенность с депутата Николая Герасименко в связи с административным делом по факту автомобильной аварии . Таким образом, дело Герасименко будет направлено в суд, и ему грозит штраф либо лишение водительских прав, пишет РИА «Новости»

Как сообщает издание, решение о лишении Николая Герасименко неприкосновенности поддержали 329 парламентариев.

По статье о «Нарушении правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» виновному может грозить штраф в размере от десяти тысяч до 25 тысяч рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Депутат Госдумы от Алтайского края, заслуженный врач Николай Герасименко попал в ДТП 21 июня в Москве. Он сбил 32-летнего мотоциклиста, когда перестраивался в другой ряд, и якобы покинул место аварии. По словам Герасименко, пострадавший сам в него врезался.

Кроме того, депутат подчеркнул, что значительных травм у пострадавшего не было, а сам он не скрывался.