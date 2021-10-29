29 октября 2°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Депутата Госдумы поймали с убитым лосем в машине

Полиция поймала депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области. В регионе охота запрещена, сообщает Sarnovosti.ru.

Лось.
Лось.
Открытые источники в Интернете

Правоохранитель и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль политика 26 октября.

В машине был еще один мужчина. Автомобиль, за рулем которого был сам Рашкин, оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

При осмотре багажника авто полицейский обнаружил убитого лося. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить.

Политик подчеркнул, что понимал незаконность своих действий.

Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. руб. для самки, пишет Газета.Ru.

Полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, депутат отказался. В отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость