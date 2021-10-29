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Жизнь

«Вез лося в полицию»: депутат Рашкин опроверг обвинения в браконьерстве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил RTVI, что обнаружил в лесу тушу лося и решил отвезти в полицию, а также объяснил отказ от медосвидетельствования и заверил, что находился за рулем в трезвом состоянии.

Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
Валерий Рашкин, депутат Госдумы.
instagram.com/rashkinv.

Ранее полиция задержала Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, где охота запрещена.

Депутат и еще один мужчина ехали в машине Lada Largus, оформленной на Саратовское областное отделение КПРФ, причем парламентарий сидел за рулем.

Как пояснил Рашкин, из-за пандемии коронавируса он приехал к друзьям, где легче себя чувствует, и пошел прогуляться по лесу — там в сумерках увидел мигающую лампочками отъезжающую машину, а неподалеку — тушу лося.

«Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга, предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ <…> Якобы я убил лося», — рассказал коммунист.

Рашкин подчеркнул, что поступил неправильно, потому что мог вызвать полицию на место. На вопрос «откуда в багажнике взялись инструменты» ответил, что нашел их в лесу вместе с тушей.

Также заявил, что находился в трезвом состоянии, а медосвидетельствование отказался проходить, так как боялся «фальсификации».

«Я не был в нетрезвом состоянии, но не сделал медицинского освидетельствования. Это же Саратовская область, здесь сфальсифицировать результаты можно элементарно, поэтому не стал с ними связываться. Будем судиться», — подчеркнул парламентарий.

Какие-то иные показания, добавил Рашкин, он намерен давать только с адвокатом.

Как сообщает «МВД Медиа», в полиции возбудили уголовное дело по признакам «незаконной охоты».

«29 октября в ночное время поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый совместно с охотинспектором обнаружили на месте происшествия автомобиль <…> При осмотре автомашины были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови», — говорится в сообщении.

В настоящее время водителя машины 1955 года рождения, отказавшегося от медосвидетельствования, и пассажира проверяют на возможную причастность к незаконной охоте на лося.

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