12 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Депутаты Госдумы обсудят запрет анонимности в сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности обсуждать запрет на анонимность в сети для борьбы с экстремизмом после стрельбы в казанской школе.

Трагедия в школе №175 в Казани.
Трагедия в школе №175 в Казани.
sledcom.ru

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Володин также добавил — Госдума уже на следующей неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, который ужесточит выдачу лицензий на оружие.

По словам спикера, следует взять под более строгий контроль выдачу справок, необходимых для получения таких лицензий, пишет polit.ru. Может быть рассмотрен вопрос ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.

Что произошло

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.

На тот момент в школе находились 714 учеников и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов.

Несколько детей, спасаясь, выпрыгнули из окна школы. По официальным данным, погибли 9 человек: семеро детей и две учительницы — 26 и 55 лет, пострадали 20 человек. <СМИ сообщали об 11 погибших.>

Галявиева задержали в здании школы. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что нападение на гимназию устроил он один.

Первоначально сообщалось, что вместе с ним действовал еще один человек, которого убили во время штурма гимназии. Однако эта информация официально не подтверждена.

На первом допросе Галявиев заявил, что два месяца назад осознал себя богом. Молодой человек рассказал, что летом «в нем начал пробуждаться монстр» и что он отказался от матери и остальных родственников. Также Галявиев заявил, что всех ненавидит.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость