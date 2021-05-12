Депутаты Госдумы обсудят запрет анонимности в сети

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о готовности обсуждать запрет на анонимность в сети для борьбы с экстремизмом после стрельбы в казанской школе .

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Володин также добавил — Госдума уже на следующей неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, который ужесточит выдачу лицензий на оружие.

По словам спикера, следует взять под более строгий контроль выдачу справок, необходимых для получения таких лицензий, пишет polit.ru. Может быть рассмотрен вопрос ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.

Что произошло

Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии № 175.

На тот момент в школе находились 714 учеников и около 70 сотрудников, включая 52 педагогов.

Несколько детей, спасаясь, выпрыгнули из окна школы. По официальным данным, погибли 9 человек: семеро детей и две учительницы — 26 и 55 лет, пострадали 20 человек. <СМИ сообщали об 11 погибших.>

Галявиева задержали в здании школы. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что нападение на гимназию устроил он один.

Первоначально сообщалось, что вместе с ним действовал еще один человек, которого убили во время штурма гимназии. Однако эта информация официально не подтверждена.

На первом допросе Галявиев заявил, что два месяца назад осознал себя богом. Молодой человек рассказал, что летом «в нем начал пробуждаться монстр» и что он отказался от матери и остальных родственников. Также Галявиев заявил, что всех ненавидит.