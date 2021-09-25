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Происшествия

Алтайская прокуратура нашла подозрительный Lexus у бывшего депутата

Прокуратура Алтайского края во время проверки законодательства о противодействии коррупции обнаружила у депутата Тальменского райсовета дорогой автомобиль. Его стоимость значительно превышала доход народного избранника.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

Прокуроры установили, что ныне уже бывший депутат приобрел в 2017 году автомобиль марки Lexus RX200t за 3,4 млн рублей.

Стоимость машины существенно превышает задекларированный доход депутата. Поэтому прокуратура направила в суд иск об обращении внедорожника в доход государства.

В райсуде заявили, что депутат взял заем на покупку. Это прокуратуру не устроило и на решение суда подали апелляцию.

В итоге коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда отменила решение районного суда и удовлетворила требования прокурора. Экс-депутат за это время уже успел продать свой Lexus.

Только это ему не помогло. Он все равно должен заплатить государству сумму, эквивалентную стоимости внедорожника.

Для исполнения решения суда на недвижимость ответчика наложили запрет на совершение регистрационных действий с целью исключения его отчуждения.

Ранее сообщалось, что председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова за год стала богаче на 1,3 млн рублей и обзавелась третьим автомобилем.

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