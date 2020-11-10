Деревенская молодежь подожгла все пустые дома, устроив пожарным настоящую проверку на прочность

Инцидент произошел вечером 9 ноября в поселке Октябрьский. Сообщения о возгораниях домов, оставленных после наводнения, поступали с разницей в полчаса.
«Несмотря на то, что в них никто не проживал, пламя в любой момент могло перекинуться на другие постройки и привести к трагическим последствиям», — рассказали в ведомстве.
На пожары выехали сотрудники МЧС и МВД. Через несколько часов задержали поджигателей — ранее судимые местные жители, которым 19 и 27 лет.
Как сообщает региональное МЧС, молодые люди подожгли четыре дома — пожарным приходилось в буквальном смысле «прыгать» от одной точки к другой.
«Было принято решение о привлечении дополнительных сил из поселка Чунского для ликвидации последствий пожаров», — отметили спасатели.
Дома по соседству, в которых живут люди, удалось уберечь от огня благодаря постоянным переброскам пожарных.
Накануне житель Алтайского края поджег дом с двумя детьми внутри — хотел отомстить бывшей сожительнице.