Деревенская молодежь подожгла все пустые дома, устроив пожарным настоящую проверку на прочность

Инцидент произошел вечером 9 ноября в поселке Октябрьский. Сообщения о возгораниях домов, оставленных после наводнения, поступали с разницей в полчаса.

«Несмотря на то, что в них никто не проживал, пламя в любой момент могло перекинуться на другие постройки и привести к трагическим последствиям», — рассказали в ведомстве.