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Происшествия

Деревенская молодежь подожгла все пустые дома, устроив пожарным настоящую проверку на прочность

В Иркутской области задержали молодых людей, устроивших с разницей в полчаса несколько крупных пожаров в поселке, сообщает региональное МВД.

Пожар. Частный дом.
Пожар. Частный дом.
38.мвд.рф.

Инцидент произошел вечером 9 ноября в поселке Октябрьский. Сообщения о возгораниях домов, оставленных после наводнения, поступали с разницей в полчаса.

«Несмотря на то, что в них никто не проживал, пламя в любой момент могло перекинуться на другие постройки и привести к трагическим последствиям», — рассказали в ведомстве.

На пожары выехали сотрудники МЧС и МВД. Через несколько часов задержали поджигателей — ранее судимые местные жители, которым 19 и 27 лет.

Как сообщает региональное МЧС, молодые люди подожгли четыре дома — пожарным приходилось в буквальном смысле «прыгать» от одной точки к другой.

«Было принято решение о привлечении дополнительных сил из поселка Чунского для ликвидации последствий пожаров», — отметили спасатели.

Дома по соседству, в которых живут люди, удалось уберечь от огня благодаря постоянным переброскам пожарных.

Накануне житель Алтайского края поджег дом с двумя детьми внутри — хотел отомстить бывшей сожительнице.

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