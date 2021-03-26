Дерзкая обезьяна сбежала с выставки в ТЦ и скрылась от хозяев среди продуктов

В городе Асбест Свердловской области обезьяна сбежала с выставки животных и стала прогуливаться по местному торговому центру, сообщает Telegram -канал LIFE SHOT.

Примата не могут поймать уже два дня — обезьяне удается убегать от своих преследователей по потолочным перекрытиям.

Организаторы выставки уверены, что животное вернется, когда захочет есть, пишет Lenta.ru. Однако обезьяна находит еду в торговом центре и не возвращается.

Между тем чипированная обезьяна Илона Маска счастлива и «юзает» видеоигры. Стартап Илона Маска Neuralink, который разрабатывает интерфейс для подключения мозга к компьютеру, успешно вживил в мозг обезьяны чип, после чего она стала способна играть в видеоигры.

Предприниматель рассчитывает, что его подопытные приматы смогут играть в интеллектуальный пинг-понг.