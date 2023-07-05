Десять Чернобылей. К чему готовиться, если Запорожская АЭС взорвется

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе ядерная станция. "Комсомольская правда" сообщает, что на ее территории расположены:
- шесть энергоблоков,
- сухое хранилище отработанного ядерного топлива,
- более 10 вспомогательных зданий,
- хранилище радиоактивных изотопов,
- административные издания.
На АЭС построена специальная защитная оболочка, внутри которой находится бассейн выдержки отработанного топлива и шесть энергоблоков. Она рассчитана на падение легкого самолета до 20 тонн.
Также на каждый блок предусмотрено три аварийных дизеля, которые расположены вне защитной оболочки.
Отработанное топливо представляет главную опасность на АЭС, заявляет ученый секретарь ВНИИАЭС Александр Просвирнов "КП".
Изначально предполагалось, что отработанное топливо будут вывозить в мокрые хранилища вне площадки АЭС. Там оно будет долгое время выдерживаться для последующей переработки.
Однако украинские власти отказались от данной технологии и разместили на территории станции сухие хранилища. Соответственно, это стало основной уязвимой точкой станции.
Также есть вероятность, что могут быть повреждены аварийные дизели электроблоков.
"При повреждении всех трех на один блок и отсутствии внешнего источника электропитания энергоблока (а опоры линии электропередачи были взорваны) – мы можем получить Фукусиму", - заявляет Просвирнов.
При утечке, в первый месяц после аварии опасность будет представлять изотоп йод-131, отмечает физик-ядерщик, кандидат физико-математический наук Александр Пархомов, сообщает "КП".
Затем проблемы начнутся после выхода других радиоактивных продуктов, таких как цезий-134, цезий-137, стронций-90. Они могут распадаться в течение долгих лет.
Самым опасным веществом считается плутоний-239, так как он долго распадается и при этом легко усваивается человеком.
Область заражения может простираться на расстояние до сотен километров. Область распространения будет зависеть от направления ветра.
Самой опасной зоной будет в эпицентре взрыва - Запорожской области, следует из карты последствий возможной аварии Министерство обороны РФ.
Затем радиация накроет большую часть Украины, Молдову, центр Белоруссии и часть Румынии. Вредные вещества проникнут в Польшу, Словакию и даже Германию.
"Военные удары по АЭС могут кончиться плохо, но вряд ли мир получит «10 чернобылей», как уверяют некоторые эксперты", - резюмирует Пархомов.