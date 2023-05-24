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Происшествия

Неизвестные беспилотники атаковали новейшее российское судно «Иван Хурс» в проливе Босфор

Минувшей ночью российский разведывательный корабль «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор атаковали три морских беспилотникама.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Атаку успешно отразили. По первоначальным докладам, повреждений корабль не получил, пишет crimea-news.com.

Турецкие власти пока не комментируют ситуацию.

«Иван Хурс» официально вошел в состав Черноморского флота, порт приписки Севастополь.

Ранее офицеры высказались о гибели крейсера "Москва".

Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере – рукотворное дело.

По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться.

Диверсия

Произошедшее ЧП смахивает на заранее подготовленную диверсию, считает контрразведчик. <От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ.>

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