20 апреля
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Происшествия

«Морское Бородино»: офицеры высказались о гибели крейсера. Первый визит Путина на «Москву»

Гибель флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва» у Севастополя обросла множеством версий.

Путин с президентом Украины Леонидом Кучмой на борту «Москвы» (июль-2001).
Путин с президентом Украины Леонидом Кучмой на борту «Москвы» (июль-2001).
kremlin.ru

Среди наиболее вероятных называют — поражение крылатыми ракетами, подрыв на мине, пожар из-за неисправности электропроводки, курение в неположенном месте, пишет argumenti.ru.

«Бородино» и «Нептун»

Капитан 1-го ранга в отставке Михаил Семенов разговор о гибели крейсера начал с переделанных стихов Лермонтова: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, „Москва“, спаленная пожаром, „Нептуну“ отдана?»

Украинская сторона «Москву» сразу заявила после пожара — крейсер подожгли две новейшие украинские ракеты «Нептун».

Но ни российские локаторы, ни самолеты-разведчики НАТО не зафиксировали пуска в зоне акватории дозвуковых противокорабельных (ПКР) ракет «Нептун».

«Я глубоко сомневаюсь, что это был удар ПКР. Ведь „Москва“ стояла на якоре в акватории и вместе с кораблями эскорта полностью контролировала воздушную обстановку», — говорит Семенов.

Флотский аналог С-300

Крейсер &quot;Москва&quot;.
Крейсер «Москва».
mil.ru

У крейсера было мощное вооружение. Это, например, противовоздушный комплекс «Форт», флотский аналог С-300.

На ближней дистанции ПКР «Нептун» должны были встретить шесть автоматических 30-мм зенитных пушек, на малой высоте их можно было сбить двумя сдвоенными ЗРК «Оса». Утверждать, что пэвэошники «Москвы» и кораблей эскорта прозевали ракетный удар, не приходится.

Проверка на полиграфе

Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере — рукотворное дело.

По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться.

Диверсия

Произошедшее ЧП смахивает на заранее подготовленную диверсию, считает контрразведчик. <От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ.>

Аквалангист. Водолаз. Погружение.
Аквалангист. Водолаз. Погружение.
СС0

«Не исключено, что имела место диверсия, которую совершили, к примеру, боевые пловцы… Мину нужно было установить в наиболее опасном месте, чтобы вызвать детонацию боеприпасов в пороховом погребе. Если это так, то необязательно атаку на „Москву“ провели украинские боевые пловцы. Сделать это могли и американцы, и англичане, чьи базы находятся в соседних черноморских странах. В пользу этой версии также говорит факт ночной атаки в кромешной тьме.», — предполагает капитан 1-го ранга в отставке Сергей Ищенко, служивший на Черноморском флоте.

На ракетном крейсере &quot;Москва&quot;, архив 2003, 2009, 2014 гг.
На ракетном крейсере «Москва», архив 2003, 2009, 2014 гг.
kremlin.ru

На глубине

Флагман Черноморского флота «Москва» затонул на глубине 140 метров. Точную причину гибели крейсера можно будет узнать после поднятия и разоружения.

А пока офицеры, мичманы и матросы с затонувшего гвардейского крейсера «Москва» продолжат службу в Военно-морском флоте, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на встрече с экипажем в Севастополе, сообщило Минобороны РФ.

В ночь с 13 на 14 апреля в результате пожара и взрыва корабль получил серьезные повреждения. После чего затонул в условиях 6-балльного шторма.

Экипаж крейсера — более 500 человек — полностью эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Встреча Путина с экипажем и гибель К-159

30 августа 2003 года состоялся первый визит президента РФ Владимира Путина на крейсер «Москва», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Это моя первая встреча с личным составом крейсера „Москва“. За 20 лет службы ваш корабль сделал много полезного для российского Военно-Морского Флота, для российских Вооруженных Сил», — говорил на встрече президент.

Путин на встрече также рассказал о ЧП с атомной подводной лодкой.

«Сегодня, к сожалению, произошла трагедия в Баренцевом море. Затонула лодка Северного флота, которую перемещали для утилизации. Уже сейчас ясно, что есть погибшие среди моряков. Это лишний раз говорит о том, что море требует дисциплины в самом строгом смысле этого слова. Море никогда не прощает никакой оплошности и тем более ошибок. В связи с этим будет проведено тщательное расследование», — говорил тогда президент.

30 августа 2003 года российская атомная подводная лодка (АПЛ) К-159 затонула при буксировке на утилизацию в Баренцевом море. На борту субмарины находились 10 членов экипажа, девять из них погибли.

Кстати, Путин неоднократно бывал на крейсере — с итальянским премьером (на тот момент) Сильвио Берлускони (2003), президентом Украины Леонидом Кучмой (2001 год), президентом Египта Абдельфаттахом Сиси (2014 год).

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