«Морское Бородино»: офицеры высказались о гибели крейсера. Первый визит Путина на «Москву»

Среди наиболее вероятных называют — поражение крылатыми ракетами, подрыв на мине, пожар из-за неисправности электропроводки, курение в неположенном месте, пишет argumenti.ru.

«Бородино» и «Нептун»

Капитан 1-го ранга в отставке Михаил Семенов разговор о гибели крейсера начал с переделанных стихов Лермонтова: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром, „Москва“, спаленная пожаром, „Нептуну“ отдана?»

Украинская сторона «Москву» сразу заявила после пожара — крейсер подожгли две новейшие украинские ракеты «Нептун».

Но ни российские локаторы, ни самолеты-разведчики НАТО не зафиксировали пуска в зоне акватории дозвуковых противокорабельных (ПКР) ракет «Нептун».

«Я глубоко сомневаюсь, что это был удар ПКР. Ведь „Москва“ стояла на якоре в акватории и вместе с кораблями эскорта полностью контролировала воздушную обстановку», — говорит Семенов.

Флотский аналог С-300

Крейсер «Москва». mil.ru

У крейсера было мощное вооружение. Это, например, противовоздушный комплекс «Форт», флотский аналог С-300.

На ближней дистанции ПКР «Нептун» должны были встретить шесть автоматических 30-мм зенитных пушек, на малой высоте их можно было сбить двумя сдвоенными ЗРК «Оса». Утверждать, что пэвэошники «Москвы» и кораблей эскорта прозевали ракетный удар, не приходится.

Проверка на полиграфе

Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере — рукотворное дело.

По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться.

Диверсия

Произошедшее ЧП смахивает на заранее подготовленную диверсию, считает контрразведчик. <От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ.>

Аквалангист. Водолаз. Погружение. СС0

«Не исключено, что имела место диверсия, которую совершили, к примеру, боевые пловцы… Мину нужно было установить в наиболее опасном месте, чтобы вызвать детонацию боеприпасов в пороховом погребе. Если это так, то необязательно атаку на „Москву“ провели украинские боевые пловцы. Сделать это могли и американцы, и англичане, чьи базы находятся в соседних черноморских странах. В пользу этой версии также говорит факт ночной атаки в кромешной тьме.», — предполагает капитан 1-го ранга в отставке Сергей Ищенко, служивший на Черноморском флоте.

На ракетном крейсере «Москва», архив 2003 , 2009 , 2014 гг. kremlin.ru

На глубине

Флагман Черноморского флота «Москва» затонул на глубине 140 метров. Точную причину гибели крейсера можно будет узнать после поднятия и разоружения.

А пока офицеры, мичманы и матросы с затонувшего гвардейского крейсера «Москва» продолжат службу в Военно-морском флоте, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов на встрече с экипажем в Севастополе, сообщило Минобороны РФ.

В ночь с 13 на 14 апреля в результате пожара и взрыва корабль получил серьезные повреждения. После чего затонул в условиях 6-балльного шторма.

Экипаж крейсера — более 500 человек — полностью эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Встреча Путина с экипажем и гибель К-159

30 августа 2003 года состоялся первый визит президента РФ Владимира Путина на крейсер «Москва», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Это моя первая встреча с личным составом крейсера „Москва“. За 20 лет службы ваш корабль сделал много полезного для российского Военно-Морского Флота, для российских Вооруженных Сил», — говорил на встрече президент.

Путин на встрече также рассказал о ЧП с атомной подводной лодкой.

«Сегодня, к сожалению, произошла трагедия в Баренцевом море. Затонула лодка Северного флота, которую перемещали для утилизации. Уже сейчас ясно, что есть погибшие среди моряков. Это лишний раз говорит о том, что море требует дисциплины в самом строгом смысле этого слова. Море никогда не прощает никакой оплошности и тем более ошибок. В связи с этим будет проведено тщательное расследование», — говорил тогда президент.

30 августа 2003 года российская атомная подводная лодка (АПЛ) К-159 затонула при буксировке на утилизацию в Баренцевом море. На борту субмарины находились 10 членов экипажа, девять из них погибли.

Кстати, Путин неоднократно бывал на крейсере — с итальянским премьером (на тот момент) Сильвио Берлускони (2003), президентом Украины Леонидом Кучмой (2001 год), президентом Египта Абдельфаттахом Сиси (2014 год).