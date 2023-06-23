В украинских регионах объявили всеобщую мобилизацию

"Всеобщую мобилизацию" объявили в Киеве 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

Издание "Страна" ссылается на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, опубликованный на странице территориального центра комплектования в соцсетях.

Согласно документу, пригодные к службе граждане должны явиться в военкомат в 10-дневный срок. Приказ касается и тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений.

В документе указано, что мобилизации подлежат даже те лица, которые не прописаны в Оболонском районе Киева, а только проживают в нем.

Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание.

Где еще была объявлена мобилизация?

Ранее неделю назад всеобщая мобилизация была объявлена в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины, заявляет ТАСС.

Издание "Страна" уточняет, что об обязательной явке объявил глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска. Мобилизованные также должны были явиться в городской ТЦК в десятидневный срок.

Могут ли объявить мобилизацию по всей стране?

RTVI узнал у экспертов, могут ли объявить всеобщую мобилизацию на всей территории Украины. Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец предполагает, что это возможно.