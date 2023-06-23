В украинских регионах объявили всеобщую мобилизацию

Издание "Страна" ссылается на приказ военкома Оболонского района украинской столицы Алексея Привалы, опубликованный на странице территориального центра комплектования в соцсетях.
Согласно документу, пригодные к службе граждане должны явиться в военкомат в 10-дневный срок. Приказ касается и тех, кто не получал именных повесток или мобилизационных распоряжений.
В документе указано, что мобилизации подлежат даже те лица, которые не прописаны в Оболонском районе Киева, а только проживают в нем.
Уклоняющимся от призыва грозит уголовное наказание.
Где еще была объявлена мобилизация?
Ранее неделю назад всеобщая мобилизация была объявлена в Ивано-Франковске, областном центре на западе Украины, заявляет ТАСС.
Издание "Страна" уточняет, что об обязательной явке объявил глава городского территориального центра комплектования Ивано-Франковска. Мобилизованные также должны были явиться в городской ТЦК в десятидневный срок.
Могут ли объявить мобилизацию по всей стране?
RTVI узнал у экспертов, могут ли объявить всеобщую мобилизацию на всей территории Украины. Глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец предполагает, что это возможно.
«На самом деле, это может быть эксперимент в сравнительно небольшом регионе, чтобы посмотреть на реакцию граждан, и, если все будет спокойно, затем перенести подобную практику на другие области, а возможно, и всю страну», — сказал Кравец.