После атаки дронов на столицу депутат Госдумы призвал соотечественников к внутренней мобилизации

Утренняя атака дронов на Москву 30 мая подтвердила необходимость внутренней мобилизации, которая должна произойти у каждого россиянина, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, пишет LIFE.

Народный избранник отметил - россияне живут в уже изменившемся мире, игнорировать реальность нельзя.

По его словам, мобилизация не только для военнообязанных. Это про пожарных, полицейских, офисных работников. Парламентарий считает, что каждый на своем месте должен делать максимум. И надо начать помогать фронту.

Готовность к подобным ЧП возникла давно. И не нужно паниковать и быть обескураженными.

Комментарий

Ранее в Минобороны прокомментировали утренние атаки беспилотников.

По сообщению, Минобороны РФ, это - террористическая атака, которую предпринял "киевский режим".

В атаке задействовали 8 восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны противника поражены. Три из БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Еще пять дронов сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.