Официальное сообщение: в Минобороны прокомментировали утренние атаки беспилотников. О "Панцире"

Утром 30 мая несколько домов в Москве атаковали беспилотники. Также дроны "перехватили" над территорией региона.

По сообщению, Минобороны РФ, это - террористическая атака, которую предпринял "киевский режим".

В атаке задействовали 8 восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны противника поражены. Три из БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Еще пять дронов сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Между тем один из типов беспилотников, атаковавших столицу — ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет", пишет SHOT. Он способен пролетать до 800 километров. Поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7. Хотя эксперты предположили — UJ-22 могли спутать с легкомоторным самолетом Cessna.

"Панцирь" и Москва

Внутри Большого кольца метро находится ограниченное количество систем ПВО. Установлено несколько комплексов «Панцирь», следует из открытых источников. Вокруг Москвы — мощная система ПВО, которая может отразить любой налет полноценной боевой авиации, уверен военный эксперт Дмитрий Корнев.

Кроме радаров есть телевизионные, инфракрасные системы наблюдения.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.

Ночью 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. В Кремле расценили эту атаку как теракт и покушение на президента.