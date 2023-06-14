14 июня
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Политика

Закон об ограничениях на выезд россиян за рубеж подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд россиян за рубеж.

Российский паспорт и загранпаспорт.
Российский паспорт и загранпаспорт.
Анна Зайкова, altapress.ru

Так документ предусматривает изъятие загранпаспортов у призывников.

Поправки предусматривают изъятие паспортов в случаях работы с важными сведениями, службы в ФСБ.

Инициатива внесена в Госдуму правительством РФ 12 августа 2021 года, напоминает «Коммерсантъ».

Теперь пограничники прямо на границе могут изымать документы у лиц, которым запрещен выезд, указывает bfm.ru.

Ранее Госдума приняла закон об изъятии загранпаспортов у мобилизованных и не только.

В каких случаях загранпаспорт могут изъять?

Загранпаспорт будут изымать у граждан, имеющие доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также заключившие договор с организацией, предоставляющей эти данные.

Также загранпаспорта изымают у следующих категорий:

  • Подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях;
  • У тех, кто признан банкротом;
  • У граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств.

В связи с поправками в законопроект будет организован общефедеральный учет – банк данных выданных и недействительных паспортов.

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