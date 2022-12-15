На Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации

В один из районных судов Алтайского края поступило уголовное дело мужчины, который четыре раза пытался вылететь и выехать за границу. В последний, четвертый, раз он решил сделать это в обход пунктов погранконтроля, но был пойман и обвинен в покушении на незаконное пересечение границы. В ходе расследования он объяснил свои упорные попытки покинуть страну тем, что опасался мобилизации, сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Что произошло

Первую попытку вылететь из международного аэропорта за границу мужчина предпринял 4 октября (фамилия его не раскрывается — указана лишь первая буква: К). Однако пройти погранконтроль ему не удалось — он оказался в списках лиц, имеющих ограничения на выезд из России.

Второй раз вылететь за границу К. попробовал 15 октября — но тоже неудачно. Его снова нашли в списках и и не выпустили.

В тот же день (то есть 15 октября) он еще раз попытался пересечь границу, но уже через автомобильный погранпереход в Алтайском крае. Его снова не пропустили, выдав письменное уведомление об ограничения права на выезд.

Тогда, сообщает пресс-служба, К. попробовал пересечь границу в обход пунктов пропуска — минуя прохождение погранконтроля.

КПП на границе с Казахстаном. Телеграм-канал «Релокация в Усть-Каменогорск , Семей».

«Однако его действия были пресечены сотрудниками погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю, то есть, не доведены до конца по независящим от лица обстоятельствам», — сообщает пресс-служба судов.

Из сообщения следует, что в дальнейшем возбудили уголовное дело, мужчину обвинили в покушении на незаконное пересечение госграницы РФ: статьи 30 (ч.3), и 322 (ч.1) Уголовного кодекса. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Третьяковский райсуд 8 декабря.

«Из показаний К., данных при допросе в качестве подозреваемого, следует, что решение о пересечении государственной границы Российской Федерации им было принято в связи с предположением, что в ближайшее время он может быть мобилизован», — сообщила пресс-служба.

Как за это наказывают

Незаконное пересечение границы наказывается штрафом — до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев, или принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Суд. Pixabay.com

Другой вопрос, за какие прегрешения гражданину России могут ограничить выезд? В сообщении об уголовном деле К. причины не конкретизируют.

Между тем, право на выезд может быть временно ограничено, если гражданин допущен к гостайне, призван на военную службу, является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, проходит службу в ФСБ, сообщали в одном из региональных управлений МВД.

Также гражданина могут не выпустить за границу, если он имеет признанные судом долги или же выезд ему ограничил арбитраж в деле о его банкротстве — например, когда кредитор опасается, что он будет скрываться.

Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года по указу президента. После этого в Армению, Казахстан, Грузию, Киргизию, Узбекистан и ряд других стран устремились потоки россиян. О завершении частичной мобилизации в Алтайском крае объявили 1 ноября.