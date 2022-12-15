На Алтае судят мужчину, четыре раза пытавшегося сбежать за границу от мобилизации

Что произошло
Первую попытку вылететь из международного аэропорта за границу мужчина предпринял 4 октября (фамилия его не раскрывается — указана лишь первая буква: К). Однако пройти погранконтроль ему не удалось — он оказался в списках лиц, имеющих ограничения на выезд из России.
Второй раз вылететь за границу К. попробовал 15 октября — но тоже неудачно. Его снова нашли в списках и и не выпустили.
В тот же день (то есть 15 октября) он еще раз попытался пересечь границу, но уже через автомобильный погранпереход в Алтайском крае. Его снова не пропустили, выдав письменное уведомление об ограничения права на выезд.
Тогда, сообщает пресс-служба, К. попробовал пересечь границу в обход пунктов пропуска — минуя прохождение погранконтроля.
«Однако его действия были пресечены сотрудниками погрануправления ФСБ России по Алтайскому краю, то есть, не доведены до конца по независящим от лица обстоятельствам», — сообщает пресс-служба судов.
Из сообщения следует, что в дальнейшем возбудили уголовное дело, мужчину обвинили в покушении на незаконное пересечение госграницы РФ: статьи 30 (ч.3), и 322 (ч.1) Уголовного кодекса. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Третьяковский райсуд 8 декабря.
«Из показаний К., данных при допросе в качестве подозреваемого, следует, что решение о пересечении государственной границы Российской Федерации им было принято в связи с предположением, что в ближайшее время он может быть мобилизован», — сообщила пресс-служба.
Как за это наказывают
Незаконное пересечение границы наказывается штрафом — до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев, или принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Другой вопрос, за какие прегрешения гражданину России могут ограничить выезд? В сообщении об уголовном деле К. причины не конкретизируют.
Между тем, право на выезд может быть временно ограничено, если гражданин допущен к гостайне, призван на военную службу, является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, проходит службу в ФСБ, сообщали в одном из региональных управлений МВД.
Также гражданина могут не выпустить за границу, если он имеет признанные судом долги или же выезд ему ограничил арбитраж в деле о его банкротстве — например, когда кредитор опасается, что он будет скрываться.
Напомним, частичная мобилизация началась 21 сентября 2022 года по указу президента. После этого в Армению, Казахстан, Грузию, Киргизию, Узбекистан и ряд других стран устремились потоки россиян. О завершении частичной мобилизации в Алтайском крае объявили 1 ноября.
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