Десять месяцев строгого режима получил житель Алтая за кражу кроссовок

Как пишет пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, случай произошел в апреле в одном из магазинов Горно-Алтайска.
Мужчина пытался вынести кроссовки, спрятав их под одеждой. Когда его замысел раскрыли, он скрылся с места преступления.
Полиция выяснила, что это был неоднократно судимый за кражи мужчина.
Учитывая все обстоятельства, суд назначил обвиняемому десять месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Горном Алтае мужчины пришли к соседке и украли из ее дома стену.