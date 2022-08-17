18 августа
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Происшествия

Десять месяцев строгого режима получил житель Алтая за кражу кроссовок

35-летний житель Горно-Алтайска попытался вынести из магазина кроссовки, но был пойман и получил за это десять месяцев строгого режима.

Кроссовки Reebok.
Кроссовки Reebok.
СС0

Как пишет пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, случай произошел в апреле в одном из магазинов Горно-Алтайска.

Мужчина пытался вынести кроссовки, спрятав их под одеждой. Когда его замысел раскрыли, он скрылся с места преступления.

Полиция выяснила, что это был неоднократно судимый за кражи мужчина.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил обвиняемому десять месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Горном Алтае мужчины пришли к соседке и украли из ее дома стену.

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