12 августа
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Происшествия

На Алтае сельчане приехали к соседке и украли из ее дома стену

В Республике Алтай двух мужчин будут судить за хищение части жилого деревянного дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Бензопила.
Бензопила.
СС0

Мужчины приехали на окраину села Тихонькая 18 марта. Там они заметили строящийся дом со стенами из бруса.

С собой у них была пила. Ей они «отрезали» часть стены и забрали с собой 13 брусьев.

После распила похитители уехали, распорядившись стеной по своему усмотрению.

Жительница Новосибирска, которой принадлежит дом, заметила пропажу и обратилась в полицию.

В итоге 8 августа над похитителями состоялся суд. Им грозит до шести лет лишения свободы ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Алтайском крае мужчина вломился в дом пенсионерки и украл еду.

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