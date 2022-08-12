На Алтае сельчане приехали к соседке и украли из ее дома стену

Мужчины приехали на окраину села Тихонькая 18 марта. Там они заметили строящийся дом со стенами из бруса.
С собой у них была пила. Ей они «отрезали» часть стены и забрали с собой 13 брусьев.
После распила похитители уехали, распорядившись стеной по своему усмотрению.
Жительница Новосибирска, которой принадлежит дом, заметила пропажу и обратилась в полицию.
В итоге 8 августа над похитителями состоялся суд. Им грозит до шести лет лишения свободы ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).
Ранее в Алтайском крае мужчина вломился в дом пенсионерки и украл еду.