В Алтайском крае мужчина вломился в дом пенсионерки и украл еду

Пенсионерка сообщила о краже в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Мамонтовский».
Женщина вышла из дома, а когда вернулась, обнаружила вырванный замок, беспорядок на кухне и рассыпанный повсюду сахар.
Дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.
Вора вскоре задержали. Им оказался ранее судимый местный житель.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ „Кража“», — сообщили в МВД.
Ранее барнаулец выдумал ограбление, чтобы не идти на работу.