21 июля
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Происшествия

В Алтайском крае мужчина вломился в дом пенсионерки и украл еду

В Мамонтовском районе Алтайского края к пенсионерке в дом вломился мужчина и украл у нее еду. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

Пенсионерка сообщила о краже в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Мамонтовский».

Женщина вышла из дома, а когда вернулась, обнаружила вырванный замок, беспорядок на кухне и рассыпанный повсюду сахар.

Дежурный направил на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские опросили потерпевшую, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего.

Вора вскоре задержали. Им оказался ранее судимый местный житель.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ „Кража“», — сообщили в МВД.

Ранее барнаулец выдумал ограбление, чтобы не идти на работу.

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