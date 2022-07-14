На барнаульца по пути на работу совершили выдуманное им ограбление

Житель Барнаула сообщил в полицию, что на него напали и ограбили на улице.
Полицейские вместе с потерпевшим приехали на место преступления, на котором установлены камеры наблюдения. Барнаулец заметил их уже после того, как выдумал историю.
После этого он признался, что не хотел идти на работу и поэтому написал заявление.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ему грозит несколько вариантов наказания: штраф до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за 1 год, либо до 480 часов обязательных работ, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо до 2 лет лишения свободы.
Ранее в Барнауле задержали двух жителей Алтая, которые приехали в город грабить женщин.