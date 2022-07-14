14 июля
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Происшествия

На барнаульца по пути на работу совершили выдуманное им ограбление

Житель Барнаула не хотел идти на работу, поэтому выдумал грабителя, который «задержал» его по пути. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Житель Барнаула сообщил в полицию, что на него напали и ограбили на улице.

Полицейские вместе с потерпевшим приехали на место преступления, на котором установлены камеры наблюдения. Барнаулец заметил их уже после того, как выдумал историю.

После этого он признался, что не хотел идти на работу и поэтому написал заявление.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ему грозит несколько вариантов наказания: штраф до 120 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода за 1 год, либо до 480 часов обязательных работ, либо исправительные работы до 2 лет, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо до 2 лет лишения свободы.​​​​​​

Ранее в Барнауле задержали двух жителей Алтая, которые приехали в город грабить женщин.

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