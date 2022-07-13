13 июля
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Происшествия

В Барнауле задержали двух жителей Алтая, которые приехали в город грабить женщин

В Алтайском крае перед судом предстанут двое парней из Республики Алтай. Они обвиняются в ограблении барнаульцев. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

В марте текущего года двое молодых людей приехали в Барнаул с планом — грабить прохожих на улицах города.

Награбленное они планировали тратить на алкоголь и игровые клубы.

Чтобы «работать» было не сложно, молодые люди нападали только на беззащитных девушек.

Мужчины успели совершить два преступления, после чего из задержала полиция.

«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ранее на Алтае воры вскрыли пять сейфов, но они оказались пустыми.

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