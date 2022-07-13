В Барнауле задержали двух жителей Алтая, которые приехали в город грабить женщин

В марте текущего года двое молодых людей приехали в Барнаул с планом — грабить прохожих на улицах города.
Награбленное они планировали тратить на алкоголь и игровые клубы.
Чтобы «работать» было не сложно, молодые люди нападали только на беззащитных девушек.
Мужчины успели совершить два преступления, после чего из задержала полиция.
«Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет лишения свободы», — сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Ранее на Алтае воры вскрыли пять сейфов, но они оказались пустыми.