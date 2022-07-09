На Алтае воры вскрыли пять сейфов, но они оказались пустыми

Злоумышленники в селе Ащегуль взломали дверь в сельский совет и вскрыли сейфы, в которых ничего не было. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полицейские задержали подозреваемых в краже денег из сельсовета. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, они вскрыли пять сейфов.

Кража произошла в селе Ащегуль. Глава сельского совета рассказал, что неизвестные проникли в здание. После того, как воры вскрыли пустые сейфы, они продолжили искать что-нибудь ценное. В итоге найти удалось только 2 тыс. рублей.

После задержания грабители рассказали, что очень быстро пропили все деньги.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — написали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее произошла еще одна кража из сейфа, но с более крупной суммой — 377 тыс. рублей.