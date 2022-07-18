Десять судимостей и это не предел: мужчина украл деньги и мотоцикл в Алтайском крае

В Немецком национальном районе Алтайского края полицейские задержали подозреваемого в краже 15 тыс. рублей и мотоцикла. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайском краю.

17 июля сотрудники ГИБДД остановили мотоцикл «Урал», которым управлял 36-летний мужчина. Документов на транспортное средство, как и прав, у него не был.

Полицейские установили, что мотоцикл не стоит на учете в ГИБДД. В ходе проверки выяснилось, что мужчина похитил транспорт у своего знакомого.

Когда владельца мотоцикла не было дома, подозреваемый распивал спиртное с его сыном, который вскоре заснул.

Мужчина не стал зря тратить время и похитил из дома 15 тыс. рублей и мотоцикл.

На мужчину завели административное дело о вождении без прав. Ранее подозреваемый более десяти раз привлекался к уголовной ответственности.

«Также после завершения доследственной проверки за кражу мотоцикла и денег будет возбуждено уголовное дело. Более десяти тысяч похищенных денежных средств мужчина успел потратить на свои личные нужды», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее 18-летний парень угнал автомобиль в алтайском селе.