По старой схеме: 18-летний парень угнал автомобиль, чтобы покататься по алтайскому селу

Ночью 15 июля парень проник на территорию частного дома, где был припаркован незапертый автомобиль.
Молодой человек повозился с проводами зажигания, завел двигатель, открыл ворота и уехал.
Через несколько часов машину заметил командир ППС.
Возвращаясь домой, он обратил внимание на припаркованный автомобиль с приоткрытыми дверями. Подойдя ближе, полицейский заметил торчащие из замка зажигания провода. О находке он сообщил в дежурную часть.
Личность владельца быстро установили, написали заявление об угоне.
Подозреваемого нашли в гостях у друзей. Вину он отрицать не стал. Молодой человек сообщил, что угнал машину, чтобы покататься по селу. Когда закончился бензин, оставил ее и скрылся.
«Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)“», — написали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее такой же угон совершил восемнадцатилетний житель Поспелихи. Он нашел машину, угнал ее, покатался по селу и оставил на окраине.