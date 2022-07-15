15 июля
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Происшествия

По старой схеме: 18-летний парень угнал автомобиль, чтобы покататься по алтайскому селу

В Михайловском районе Алтайского края восемнадцатилетний парень угнал автомобиль ВАЗ 2106. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайском краю.

ВАЗ-2106.
ВАЗ-2106.
22.mvd.ru

Ночью 15 июля парень проник на территорию частного дома, где был припаркован незапертый автомобиль.

Молодой человек повозился с проводами зажигания, завел двигатель, открыл ворота и уехал.

Через несколько часов машину заметил командир ППС.

Возвращаясь домой, он обратил внимание на припаркованный автомобиль с приоткрытыми дверями. Подойдя ближе, полицейский заметил торчащие из замка зажигания провода. О находке он сообщил в дежурную часть.

Полиция, наручники.
Полиция, наручники.
СС0

Личность владельца быстро установили, написали заявление об угоне.

Подозреваемого нашли в гостях у друзей. Вину он отрицать не стал. Молодой человек сообщил, что угнал машину, чтобы покататься по селу. Когда закончился бензин, оставил ее и скрылся.

«Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ „Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)“», — написали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее такой же угон совершил восемнадцатилетний житель Поспелихи. Он нашел машину, угнал ее, покатался по селу и оставил на окраине.

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