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Происшествия

Десятилетний мальчик пошел купаться и утонул в реке на Алтае

В Алтайском крае возбудили дело после гибели на реке Алей ребенка, тело которого нашли на третий день поисков, сообщает региональный СК.

Река Алей.
Река Алей.
altai-krai.sledcom.ru

Мальчик, проживающий в одном из сел Третьяковского района, 27 июля ушел гулять и не вернулся.

«29 июля после усиленных поисков тело мальчика обнаружили в реке Алей», — рассказали в ведомстве.

Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности», выясняют обстоятельства гибели ребенка.

Как уточняет алтайская прокуратура, мальчика видели купающимся со сверстниками.

«Организована проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнения требований законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления», — отметили в надзорном ведомстве.

За несколько дней это уже второй трагический случай на Алее — накануне 10-летний мальчик утонул при попытке переплыть реку.

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