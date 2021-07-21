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Происшествия

В Алтайском крае на реке нашли тело 10-летнего ребенка

На реке Алей нашли тело утонувшего 10-летнего мальчика, сообщили 21 июля в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Спасатели на реке Алей.
Спасатели на реке Алей.
"Инцидент Рубцовск"

Мальчик погиб 19 июля на реке Алей у Березовки в Рубцовском районе. Он отдыхал в компании с еще одним ребенком, за детьми приглядывала родственница, но она ненадолго отвлеклась.

Мальчики решили переплыть на другой берег, один из них пропал из виду.

Его тело удалось обнаружить только спустя два дня.

Ранее следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а прокуратура инициировала проверку обеспечения безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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