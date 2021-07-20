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Происшествия

10-летний мальчик утонул при попытке переплыть реку в Алтайском крае

19 июля на реке Алей у Березовки в Рубцовском районе утонул 10-летний мальчик. Он отдыхал в компании с еще одним ребенком, за детьми приглядывала родственница.

Вода, водоем.
Вода, водоем.
СС0

Когда женщина отвлеклась на телефонный разговор, ребенок пропал из вида, сообщила прокуратура Алтайского края.

По данным следствия, во время купания мальчики решили переплыть на другой берег.

Тело ребенка до сих пор не нашли.

Река Алей.
Река Алей.
altai-krai.sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратура инициировала проверку обеспечения безопасности людей на водных объектах в деятельности органов местного самоуправления, а также профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Следователи напоминают, что нельзя пренебрегать правилами безопасности у водоемов.

Ранее днем 11 июля в Первомайском районе 23-летний мужчина утонул в реке Повалиха.

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