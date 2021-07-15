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Происшествия

В алтайской реке утонул молодой мужчина

В Алтайском крае проводят доследственную проверку по факту утопления молодого мужчины, сообщает региональный СК.

Река Повалиха. Алтайский край.
Река Повалиха. Алтайский край.
altai-krai.sledcom.ru.

Инцидент произошел днем 11 июля в Первомайском районе — 23-летний мужчина утонул в реке Повалиха.

«Двое молодых людей отдыхали на берегу водоема. В какой-то момент отдыхающий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, скрылся под водой», — рассказали в ведомстве.

Тело мужчины искали два дня — обнаружили в реке 13 июля. В краевом МЧС уточнили, что погибший отдыхал на «диком пляже».

«Не купайтесь в нетрезвом виде, а также в непредназначенных для купания и не проверенных специалистами местах <…> Происшествий на проверенных пляжах с дежурящими спасателями практически не случается», — подчеркнули спасатели.

Ранее в МЧС сообщили, что за неделю — с 28 июня по 4 июля — в регионе на «диких пляжах» утонули пять человек.

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