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Жизнь

Пять человек утонули в Алтайском крае за неделю на «диких пляжах»

В Алтайском крае с наступлением долгожданных солнечных дней начались происшествия на воде с гибелью людей, сообщает региональное МЧС.

В Павловске утонул парень.
В Павловске утонул парень.
Marla Singer в vk.com/barneos22

За последнюю неделю — с 28 июня по 4 июля — в регионе утонули пять человек.

«Происшествия произошли в с. Лебяжье (оз. Горькое, Егорьевский район), с. Курск (оз. Жиланды, Егорьевский район), с. Вылково (р. Кулунда, Тюменцевский район,), с. Маралиха (р. Маралиха, Краснощековский район) и с. Власиха (Барнаул)», — рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что умение хорошо плавать — еще не гарантия безопасности, особенно на несанкционированных местах отдыха у воды.

«Безопасный отдых возможен только на проверенных, официально открытых пляжах. Именно в таких местах не зарегистрировано происшествий с трагическими последствиями», — подчеркнули спасатели.

В ведомстве посоветовали не отплывать далеко от берега, не входить в воду уставшим или в состоянии опьянения, не нырять в незнакомых местах и не плавать в одиночестве.

Напомним, в Алтайском крае официально открыли 55 пляжей, которые отвечают требованиям безопасности.

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