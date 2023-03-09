Десятки тысяч протестующих вышли против закона об иноагентах в Тбилиси

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции, сообщают РИА Новости. Это возмутило жителей страны, и они начали массово выходить на улицы Тбилиси.
По данным Lenta.ru, на массовый протест вышли 30−40 тыс. человек. Они выдвинули требования властям Грузии — отозвать закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных.
Затем активисты подошли к зданию парламента и попытались выломать ворота. Одни начали обстреливать здание парламента фейерверками, другим все же удалось выломать одни из ворот и проникнуть на территорию. Они попытались разбить окна.
На место вызвали спецназ. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.
Ранее в Грузии депутаты парламента устроили драку во время рассмотрения законопроекта об иноагентах.