9 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Десятки тысяч протестующих вышли против закона об иноагентах в Тбилиси

Массовая акция протеста против законопроекта об иноагентах прошла в Тбилиси 8 марта. На улицы вышли около 30−40 тыс. человек.

Массовые протесты в Тбилиси
Массовые протесты в Тбилиси
Telegram-канал Lenta.ru

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции, сообщают РИА Новости. Это возмутило жителей страны, и они начали массово выходить на улицы Тбилиси.

По данным Lenta.ru, на массовый протест вышли 30−40 тыс. человек. Они выдвинули требования властям Грузии — отозвать закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных.

Затем активисты подошли к зданию парламента и попытались выломать ворота. Одни начали обстреливать здание парламента фейерверками, другим все же удалось выломать одни из ворот и проникнуть на территорию. Они попытались разбить окна.

На место вызвали спецназ. Против протестующих применили водометы и слезоточивый газ.

Ранее в Грузии депутаты парламента устроили драку во время рассмотрения законопроекта об иноагентах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость