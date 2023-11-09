Десяток мешков конопли изъяли полицейские у жителя Алтайского края

У 40-летнего жителя Славгорода полицейские нашли 10 мешков наркотика, сообщает ГУ МВД по региону .

В рамках рейда полицейские пришли домой к ранее судимому за наркопреступление мужчине.

Там обнаружили три куста конопли выше человеческого роста. Злоумышленник, выращивал их в теплице и удобрял, а в день изъятия срезал и вывесил для сушки.

Также нашли три стеклянные банки с уже готовой марихуаной.

Подозреваемый пользовался наркотиком в личных целях. При упаковке веществ получилось десять мешков, а их общий вес превысил девять килограммов.

В отношении преступника возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее рассказали, почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются.