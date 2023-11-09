9 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Десяток мешков конопли изъяли полицейские у жителя Алтайского края

У 40-летнего жителя Славгорода полицейские нашли 10 мешков наркотика, сообщает ГУ МВД по региону.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

В рамках рейда полицейские пришли домой к ранее судимому за наркопреступление мужчине.

Там обнаружили три куста конопли выше человеческого роста. Злоумышленник, выращивал их в теплице и удобрял, а в день изъятия срезал и вывесил для сушки.

Также нашли три стеклянные банки с уже готовой марихуаной.

Подозреваемый пользовался наркотиком в личных целях. При упаковке веществ получилось десять мешков, а их общий вес превысил девять килограммов.

В отношении преступника возбудили уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее рассказали, почему в Барнауле стало меньше закладчиков и как с ними борются.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость