10 детей утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

По данным ведомства, с начала купального сезона 2020 года в крае утонули 10 детей. Последний случай произошел 29 июня в Бийске.
«Днем группа детей без присмотра взрослых пришла на реку Бию. В какой-то момент одна из девочек скрылась под водой. 13-летняя девочка утонула, поскольку не умела плавать и течение в реке быстрое», — рассказали в СК.
В связи с возросшим числом трагических случаев на воде, ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила:
- несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы;
- взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его спасательными средствами;
- проводить профилактические беседы с детьми о том, как вести себя — чтобы не прыгали в воду в необорудованных местах;
- во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать близко к лодкам, катерам и судам.
Ранее в Алтайском крае утонули мальчики возрастом 3 и 5 лет, когда плавали на лодке при сильном ветре.