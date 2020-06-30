10 детей утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

В Алтайском крае растет число утонувших несовершеннолетних, несмотря на обращения к родителям следить за детьми, сообщает региональный СК.

По данным ведомства, с начала купального сезона 2020 года в крае утонули 10 детей. Последний случай произошел 29 июня в Бийске.

«Днем группа детей без присмотра взрослых пришла на реку Бию. В какой-то момент одна из девочек скрылась под водой. 13-летняя девочка утонула, поскольку не умела плавать и течение в реке быстрое», — рассказали в СК.

В связи с возросшим числом трагических случаев на воде, ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила:

несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы;

взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка , особенно если он не умеет плавать , обеспечить его спасательными средствами;

особенно если он не умеет плавать обеспечить его спасательными средствами; проводить профилактические беседы с детьми о том , как вести себя — чтобы не прыгали в воду в необорудованных местах;

как вести себя — чтобы не прыгали в воду в необорудованных местах; во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать близко к лодкам , катерам и судам.

Ранее в Алтайском крае утонули мальчики возрастом 3 и 5 лет, когда плавали на лодке при сильном ветре.