Дети нашли боевую гранату и взорвали ее около магазина

В селе Берлинка Томской области дети нашли боевую гранату во время прогулки и взорвали ее в центре села у магазина, сообщает Telegram-канал «Регион 70. Томск».

Школьники гуляли по улицам и нашли на обочине дороги предмет, похожий на учебную гранату. Мальчики зашли в магазин — показать находку матери одного из них, но женщина не обратила на подростков внимания.

Тогда они вышли на улицу и, играя, выдернули чеку у устройства, отбросили гранату и разбежались.

Взрывом повреждена витрина магазина и обшивка здания. Пострадавших нет.

На место ЧП выехали полицейские. Они нашли еще одну гранату возле автобусной остановки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире. Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.