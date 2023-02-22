Дети нашли боевую гранату и взорвали ее около магазина

Школьники гуляли по улицам и нашли на обочине дороги предмет, похожий на учебную гранату. Мальчики зашли в магазин — показать находку матери одного из них, но женщина не обратила на подростков внимания.
Тогда они вышли на улицу и, играя, выдернули чеку у устройства, отбросили гранату и разбежались.
Взрывом повреждена витрина магазина и обшивка здания. Пострадавших нет.
На место ЧП выехали полицейские. Они нашли еще одну гранату возле автобусной остановки.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире. Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.