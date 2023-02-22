22 февраля
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Происшествия

Дети нашли боевую гранату и взорвали ее около магазина

В селе Берлинка Томской области дети нашли боевую гранату во время прогулки и взорвали ее в центре села у магазина, сообщает Telegram-канал «Регион 70. Томск».

Граната.
Граната.
unsplash.com.

Школьники гуляли по улицам и нашли на обочине дороги предмет, похожий на учебную гранату. Мальчики зашли в магазин — показать находку матери одного из них, но женщина не обратила на подростков внимания.

Тогда они вышли на улицу и, играя, выдернули чеку у устройства, отбросили гранату и разбежались.

Взрывом повреждена витрина магазина и обшивка здания. Пострадавших нет.

На место ЧП выехали полицейские. Они нашли еще одну гранату возле автобусной остановки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире. Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.

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