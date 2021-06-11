Детские сады и школы «заминировали» в Новосибирске

При поступлении таких сообщений по нормам действующего законодательства «реализуются регламентированные мероприятия», сообщает пресс-служба областного правительства.
Сотрудники спецслужб обследуют указанные здания.
Правоохранители работают над установлением отправителей сообщений, пишет «Росбалт».
Ранее Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 школах Барнаула: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.
Силовики устанавливают источники звонков и писем о минировании зданий в Сибири.