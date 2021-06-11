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Происшествия

Детские сады и школы «заминировали» в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители проверяют сообщения о взрывчатке в зданиях городских школ и детских садов.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

При поступлении таких сообщений по нормам действующего законодательства «реализуются регламентированные мероприятия», сообщает пресс-служба областного правительства.

Сотрудники спецслужб обследуют указанные здания.

Правоохранители работают над установлением отправителей сообщений, пишет «Росбалт».

Ранее Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 школах Барнаула: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

Силовики устанавливают источники звонков и писем о минировании зданий в Сибири.

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