Детские сады и школы «заминировали» в Новосибирске

В Новосибирске правоохранители проверяют сообщения о взрывчатке в зданиях городских школ и детских садов.

При поступлении таких сообщений по нормам действующего законодательства «реализуются регламентированные мероприятия», сообщает пресс-служба областного правительства.

Сотрудники спецслужб обследуют указанные здания.

Правоохранители работают над установлением отправителей сообщений, пишет «Росбалт».

Ранее Altapress.ru писал, что эвакуацию проводили в 18 школах Барнаула: старшеклассников отпустили домой, а маленьких детей в сопровождении классных руководителей привели в теплые помещения ближайших учреждений. Вскоре школьников забрали родители.

Силовики устанавливают источники звонков и писем о минировании зданий в Сибири.