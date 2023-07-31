Детский лагерь на Алтае, в котором заболели дети, временно закрыли

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановила деятельность детского оздоровительного лагеря «Горный Орленок», в котором дети подхватили кишечную инфекцию. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

В ходе проверки Роспотребнадзора были выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований. На данный момент выясняют причину возникновения очага заболеваемости у детей.

Напоминаем, что инцидент произошел в оздоровительном лагере "Горный орленок" в Республике Алтай. По данным ведомства, с 26 по 29 июля в летнем лагере возле села Камлак к врачу обратилось 67 детей в возрасте от семи до 17 лет с жалобами на боли в животе. У всех выявили признаки кишечной инфекции.

На данный момент всем больным оказали медицинскую помощь. У них обнаружена легкая степень заболевания.